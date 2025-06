Formano equipaggi nei cruciverba: la soluzione è Marinai

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Formano equipaggi' è 'Marinai'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MARINAI

Curiosità e Significato di Marinai

La soluzione Marinai di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Marinai per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Marinai? Formano equipaggi indica il gruppo di persone che lavorano insieme su una nave o una barca. La parola chiave è marinai, ovvero coloro che si occupano della navigazione, della gestione e della manutenzione di imbarcazioni. Sono fondamentali per garantire la sicurezza e il buon funzionamento delle imbarcazioni in mare. In sostanza, i marinai sono i protagonisti delle avventure marittime.

Come si scrive la soluzione Marinai

La definizione "Formano equipaggi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

A Ancona

R Roma

I Imola

N Napoli

A Ancona

I Imola

