La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Formaggio a pasta molle della provincia pavese' è 'Robiola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ROBIOLA

Curiosità e Significato di Robiola

Perché la soluzione è Robiola? La Robiola è un formaggio a pasta molle tipico della provincia di Pavia, in Lombardia. Caratterizzata da una consistenza cremosa e un sapore delicato, si ottiene con latte vaccino, caprino o ovino. Perfetta da gustare fresca, rappresenta uno dei tesori gastronomici di questa zona. Un vero simbolo delle tradizioni casearie lombarde, ideale per arricchire antipasti e piatti semplici.

Come si scrive la soluzione Robiola

R Roma

O Otranto

B Bologna

I Imola

O Otranto

L Livorno

A Ancona

