Formaggio lombardo a pasta molle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Formaggio lombardo a pasta molle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TALEGGIO

Significato/Curiosita : Formaggio lombardo a pasta molle

(gorgonzoeula in lombardo, bërgonsola in piemontese) è un formaggio erborinato, prodotto in italia dal latte intero di vacca. si tratta di un formaggio dop originario... Il taleggio è un formaggio italiano a denominazione di origine protetta (dop), a pasta cruda di latte vaccino, molle e a crosta lavata. il taleggio prende... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Formaggio lombardo a pasta molle : formaggio; lombardo; pasta; molle; Ottimo formaggio del Cuneese; Cosi è detto un formaggio striato di verde come il gorgonzola; Frutti buoni con il formaggio ; formaggio lombardo in forme squadrate; formaggio cremoso; Il capoluogo lombardo con la Cappella Colleoni; Formaggio lombardo in forme squadrate; È sede di un noto autodromo lombardo ; Tipico salame lombardo ; Tipo di formaggio lombardo ; pasta verde per il sushi; Tipica pasta pugliese; La pasta per la millefoglie e vol-au-vent; De : nota marca di pasta ; Saporito condimento per la pasta ; Un latticino molle ; molle senza forza; Può essere a molle ; Odoroso formaggio a pasta molle e crosta lavata; molle non teso a bordo;

