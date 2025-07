Formaggio francese a pasta molle nei cruciverba: la soluzione è Camembert

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Formaggio francese a pasta molle' è 'Camembert'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAMEMBERT

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Camembert, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Camembert? Il Camembert è un formaggio francese a pasta molle, conosciuto per la sua crosta sottile e il cuore cremoso di colore bianco. Originario della Normandia, si distingue per il suo aroma intenso e la consistenza morbida. Perfetto da gustare con pane e vino, rappresenta uno dei simboli più amati della tradizione casearia francese. Un vero piacere per il palato e un esempio di eccellenza gastronomica.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Odoroso formaggio a pasta molle e crosta lavataFormaggio lombardo a pasta molleGustoso formaggio franceseDelicato formaggio franceseFormaggio francese della Borgogna savarin

C Como

A Ancona

M Milano

E Empoli

M Milano

B Bologna

E Empoli

R Roma

T Torino

