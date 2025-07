Si estrae da certi semi nei cruciverba: la soluzione è Olio

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Si estrae da certi semi' è 'Olio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OLIO

Curiosità e Significato di Olio

La parola Olio è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Olio.

Perché la soluzione è Olio? L’olio si ottiene da semi di piante come olive, girasoli o sesamo, attraverso un processo di spremitura o estrazione. È un ingrediente fondamentale in cucina, usato per condire, cucinare e anche come prodotto cosmetico. La sua versatilità e i benefici per la salute lo rendono un elemento indispensabile in molte culture gastronomiche, rappresentando un dono della natura per il nostro benessere.

Come si scrive la soluzione Olio

Non riesci a risolvere la definizione "Si estrae da certi semi"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

O Otranto

L Livorno

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A L A N Z I O I N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NAZIONALI" NAZIONALI

