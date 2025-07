Un esperto in disinneschi nei cruciverba: la soluzione è Artificiere

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un esperto in disinneschi' è 'Artificiere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARTIFICIERE

Curiosità e Significato di Artificiere

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 11 lettere Artificiere, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Artificiere? Un artificiere è un esperto specializzato nel disinnesco di ordigni esplosivi, come bombe o mine. La sua competenza è fondamentale per garantire la sicurezza in situazioni di rischio e durante operazioni di sminamento. Questa figura professionale utilizza tecniche precise e strumenti specifici per evitare esplosioni accidentali, salvaguardando vite umane e ambienti. Insomma, l'artificiere è un vero e proprio salvatore in campo di sicurezza.

Come si scrive la soluzione Artificiere

Stai cercando la risposta alla definizione "Un esperto in disinneschi"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

R Roma

T Torino

I Imola

F Firenze

I Imola

C Como

I Imola

E Empoli

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T C P E A T H O R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PARCHETTO" PARCHETTO

