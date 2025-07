Era buona in un disco di Fabrizio De André nei cruciverba: la soluzione è Novella

NOVELLA

Curiosità e Significato di Novella

Approfondisci la parola di 7 lettere Novella: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Novella? Novella indica una breve narrazione o racconto, spesso ricco di dettagli e atmosfere suggestive. È un termine che richiama storie rapide ma intense, perfette per catturare l'immaginazione del lettore. In letteratura, rappresenta un modo rapido per condividere emozioni e insegnamenti. La parola si inserisce anche nel mondo musicale e culturale, arricchendo il nostro linguaggio con sfumature di creatività e tradizione.

Come si scrive la soluzione Novella

Se "Era buona in un disco di Fabrizio De André" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

N Napoli

O Otranto

V Venezia

E Empoli

L Livorno

L Livorno

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T V V I O À I L T I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VOLITIVITÀ" VOLITIVITÀ

