Il dinamitardo cantato da Fabrizio De André - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il dinamitardo cantato da Fabrizio De André. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BOMBAROLO

Significato/Curiosita : Il dinamitardo cantato da fabrizio de andre

Le più significative della musica italiana furono quelle composte da fabrizio de andré raccolte nell'album storia di un impiegato. anche francesco guccini... Di rinnovamento e di qualunque ripensamento autocritico: la canzone il bombarolo è un esempio magistrale di insipienza culturale e politica» (simone dessì)... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

