CORONA

Curiosità e Significato di Corona

Approfondisci la parola di 6 lettere Corona: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Corona? La parola corona ha molti significati: può essere la fascia di fiori o foglie che si indossa come decorazione, oppure la parte superiore di un albero. In ambito medico, indica la parte superiore del dente, mentre in astronomia rappresenta l’atmosfera luminosa di una stella. Insomma, corona è un termine versatile che evoca eleganza, natura e luce, rendendolo ricco di sfumature.

Come si scrive la soluzione Corona

La definizione "Distingue re o regine" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

O Otranto

R Roma

O Otranto

N Napoli

A Ancona

