Si dice di una mente aperta nei cruciverba: la soluzione è Elastica

Home / Soluzioni Cruciverba / Si dice di una mente aperta

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si dice di una mente aperta' è 'Elastica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ELASTICA

Curiosità e Significato di Elastica

La soluzione Elastica di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Elastica per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Elastica? Elastica descrive qualcosa che può essere stirata o allungata senza rompersi, come una gomma o un elastico. In senso figurato, si usa per indicare una mente flessibile e aperta ai cambiamenti, capace di adattarsi facilmente a nuove idee e situazioni. Quindi, quando si dice di una persona elastica, si sottolinea la sua capacità di essere versatile e tollerante, pronta a cambiare prospettiva.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si dice di una gara sportiva aperta sia ai professionisti sia ai dilettantiSi dice di una competizione sportiva aperta sia ai professionisti sia ai dilettantiQuando si dice non si mentePassare sotto una scala aperta si dice la attiriSi dice indicando

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Elastica

Hai davanti la definizione "Si dice di una mente aperta" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

E Empoli

L Livorno

A Ancona

S Savona

T Torino

I Imola

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T S M E I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TMESI" TMESI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.