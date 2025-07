Si dice per livornesi nei cruciverba: la soluzione è Labronici

LABRONICI

Curiosità e Significato di Labronici

Non fermarti alla soluzione! Conosci Labronici più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Labronici.

Perché la soluzione è Labronici? Labronici è il termine usato per indicare gli abitanti di Livorno, conosciuti anche come Livornesi. Deriva dal nome antico della città, Labron, e rappresenta un modo elegante e storico per riferirsi a chi vive o proviene da questa affascinante località toscana, famosa per il suo porto e la sua cultura marinara. La parola racchiude l’identità e l’orgoglio di questa comunità unica.

Come si scrive la soluzione Labronici

La definizione "Si dice per livornesi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

L Livorno

A Ancona

B Bologna

R Roma

O Otranto

N Napoli

I Imola

C Como

I Imola

