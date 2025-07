Desideroso di mangiare nei cruciverba: la soluzione è Affamato

AFFAMATO

Curiosità e Significato di Affamato

Vuoi sapere di più su Affamato? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Affamato.

Perché la soluzione è Affamato? Affamato indica uno stato di grande desiderio di cibo, spesso associato a una forte sensazione di fame. È usato sia in modo letterale, per descrivere chi ha molta voglia di mangiare, sia in senso figurato, per indicare un desiderio intenso di raggiungere un obiettivo. In ogni caso, rappresenta un bisogno urgente che spinge a cercare soddisfazione. È il termine perfetto quando si sente il bisogno di nutrirsi o di ottenere qualcosa con entusiasmo.

Come si scrive la soluzione Affamato

Se ti sei imbattuto nella definizione "Desideroso di mangiare", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

F Firenze

F Firenze

A Ancona

M Milano

A Ancona

T Torino

O Otranto

