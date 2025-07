Costruivano le piramidi nei cruciverba: la soluzione è Egizi

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Costruivano le piramidi' è 'Egizi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EGIZI

Curiosità e Significato di Egizi

Non fermarti alla soluzione! Conosci Egizi più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve

Perché la soluzione è Egizi? Gli Egizi erano gli antichi abitanti dell’Egitto, famosi per aver costruito le imponenti piramidi come tombe per i faraoni. Questa civiltà, tra le più affascinanti della storia, ci ha lasciato un patrimonio di monumenti, scrittura geroglifica e conoscenze scientifiche avanzate. La loro arte e cultura continuano a stupire e a ispirare il mondo ancora oggi.

Come si scrive la soluzione Egizi

Se "Costruivano le piramidi" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

E Empoli

G Genova

I Imola

Z Zara

I Imola

