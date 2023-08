La città egiziana con le piramidi di Giza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città egiziana con le piramidi di Giza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ILCAIRO

Significato/Curiosita : La citta egiziana con le piramidi di giza

13422 la piramide di cheope, conosciuta anche come grande piramide di giza o piramide di khufu, è la più antica e più grande delle tre piramidi principali... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : La città egiziana con le piramidi di Giza : città; egiziana; piramidi; giza; Abita la città della città Proibita; città del perugino nota per le sue ceramiche; città universitaria portoghese col fiume Mondego; città che ha subito un lungo assedio dell Isis; Lo sfregamento di certe passeggiate in città ; La casta egiziana esperta di geroglifici; Una divinità egiziana ; La carta egiziana ; Una penisola egiziana ; La città egiziana presso cui c è una grande diga; Il popolo che costruì le piramidi ; È costituito da due piramidi a base quadrata unite; Il faraone della minore delle piramidi di Giza; Grandiosi come le piramidi d Egitto; Costruivano le piramidi ; Una delle tre meraviglie che si ammirano a giza ; Il faraone della minore delle piramidi di giza ; Una meraviglia che si ammira a giza , in Egitto; Il faraone che fece erigere la più grande e antica delle tre piramidi di giza ; Centro di giza ;

Cerca altre Definizioni