C è quello di scappamento nei cruciverba: la soluzione è Tubo

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'C è quello di scappamento' è 'Tubo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TUBO

Curiosità e Significato di Tubo

La soluzione Tubo di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Tubo per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Tubo? Il termine tubo si riferisce a un oggetto cilindrico, lungo e stretto, spesso utilizzato per il passaggio di fluidi o gas. In ambito di automobili, il tubo di scarico è quello che permette di eliminare i gas nocivi prodotti dal motore. È fondamentale per il funzionamento e la sicurezza del veicolo, contribuendo anche a ridurre l'inquinamento.

Come si scrive la soluzione Tubo

Stai cercando la risposta alla definizione "C è quello di scappamento"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

U Udine

B Bologna

O Otranto

