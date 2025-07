Bisogna metterlo agli eccessi nei cruciverba: la soluzione è Freno

FRENO

Curiosità e Significato di Freno

Approfondisci la parola di 5 lettere Freno: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Freno? Il termine freno indica un dispositivo o un'azione che serve a rallentare o fermare un movimento, prevenendo eccessi o comportamenti pericolosi. È usato sia in ambito automobilistico, sia in senso figurato, come modo per controllare impulsi o situazioni che rischiano di sfuggire di mano. Quando si dice bisogna metterlo agli eccessi, si suggerisce di usare il freno per mantenere equilibrio e sicurezza.

Come si scrive la soluzione Freno

Stai cercando la risposta alla definizione "Bisogna metterlo agli eccessi"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

F Firenze

R Roma

E Empoli

N Napoli

O Otranto

