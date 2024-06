Bisogna farlo agli impegni

: Fronte, coalizione politica di sinistra espressione del frontismo Fronte, una delle due facce di una banconota . Fronte, in anatomia; Fronte (o frons), in entomologia; Fronte, in architettura, di un edificio; Fronte, in geologia; Fronte, in guerra; Fronte, in meteorologia; Fronte, in metrica; Fronte, tipo di unità militare terrestre.

Italiano: Sostantivo: fronte ( approfondimento) f sing (pl.: fronti) . (biologia) (anatomia) (fisiologia) (medicina) parte della testa tra le sopracciglia e l'attaccatura dei capelli. (per estensione) parte antistante di qualcosa che è rivolto verso chi guarda. Sostantivo: fronte m sing (pl.: fronti) . (militare) linea lungo la quale le forze belligeranti contrapposte si combattono o sono a contatto.