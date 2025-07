Ampolline per medicinali nei cruciverba: la soluzione è Fialette

Home / Soluzioni Cruciverba / Ampolline per medicinali

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Ampolline per medicinali' è 'Fialette'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FIALETTE

Curiosità e Significato di Fialette

La parola Fialette è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Fialette.

Perché la soluzione è Fialette? Le fiaclette sono piccole bottigliette o contenitori usati per conservare e trasportare medicinali liquidi o soluzioni farmaceutiche. Utilizzate spesso in ambito medico, permettono di dosare facilmente i farmaci, garantendo praticità e sicurezza. Sono strumenti fondamentali per somministrazioni precise e rapide, soprattutto in ambito ospedaliero o durante le emergenze. In sintesi, le fiaclette sono alleate essenziali per la corretta gestione delle terapie farmacologiche.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Prodotti medicinaliLe coppie di ampolline in tavolaLe coppie d ampolline sui deschiMedicinali per il cuorePianta che possiede innumerevoli proprietà medicinali

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Fialette

Hai trovato la definizione "Ampolline per medicinali" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

F Firenze

I Imola

A Ancona

L Livorno

E Empoli

T Torino

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M G I M R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GRIMM" GRIMM

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.