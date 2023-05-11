Le coppie d ampolline sui deschi
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Le coppie d ampolline sui deschi' è 'Oliere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Le coppie d ampolline sui deschi
- Risposta: OLIERE
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 4
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: OIE
- Inizia con: O
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Oliere? Le coppie d ampolline sui deschi sono piccole bottiglie di vetro usate per conservare oli essenziali o profumi. Spesso decorate con dettagli eleganti, fungono da accessori raffinati e pratici, arricchendo l’estetica di un ambiente e rendendo più facile l’uso di oli aromatici. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Le coppie d ampolline sui deschi: risposta da 6 lettere
La definizione "Le coppie d ampolline sui deschi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Oliere. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.