Le coppie d ampolline sui deschi

Sara Verdi | 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Le coppie d ampolline sui deschi' è 'Oliere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

OLIERE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Le coppie d ampolline sui deschi
  • Risposta: OLIERE
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    OIE
  • Inizia con: O
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Oliere? Le coppie d ampolline sui deschi sono piccole bottiglie di vetro usate per conservare oli essenziali o profumi. Spesso decorate con dettagli eleganti, fungono da accessori raffinati e pratici, arricchendo l’estetica di un ambiente e rendendo più facile l’uso di oli aromatici. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Le coppie d ampolline sui deschi: risposta da 6 lettere

La definizione "Le coppie d ampolline sui deschi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Oliere. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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