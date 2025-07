Ampia assai spaziosa nei cruciverba: la soluzione è Vasta

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ampia assai spaziosa' è 'Vasta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VASTA

Curiosità e Significato di Vasta

Non fermarti alla soluzione! Conosci Vasta più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Vasta.

Perché la soluzione è Vasta? Vasta indica qualcosa di molto ampio, esteso e spazioso. Si usa per descrivere luoghi, ambienti o spazi che offrono grande capacità e libertà di movimento. Quando si dice ampia assai spaziosa, si sottolinea come l’area sia notevolmente grande e confortevole, ideale per accogliere molte persone o cose. È una parola che esprime apertura e generosità di spazio, rendendo qualsiasi ambiente più accogliente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ampia per il poetaAmpia come una stanzaOsso è la parte più ampia del bacinoDiscorso assai lezioso e svenevoleTanta assai

Come si scrive la soluzione Vasta

Non riesci a risolvere la definizione "Ampia assai spaziosa"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

V Venezia

A Ancona

S Savona

T Torino

A Ancona

