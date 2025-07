Un edificio rurale nei cruciverba: la soluzione è Cascina

Home / Soluzioni Cruciverba / Un edificio rurale

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un edificio rurale' è 'Cascina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CASCINA

Curiosità e Significato di Cascina

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Cascina, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Cascina? Una cascina è un edificio rurale tipico delle campagne italiane, usato storicamente come abitazione e luogo di lavoro per agricoltori. Spesso circondata da campi e vigneti, rappresenta l'essenza della vita agricola tradizionale. Le cascine sono simbolo di autenticità e semplicità, e molte di esse sono state restaurate per conservare il patrimonio rurale del nostro paese.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Edificio rurale con un cortile internoUn imponente edificio dorico di PaestumUn edificio con otto colonne sulla facciataIl portico interno d un edificioMuro interno di un edificio

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Cascina

La definizione "Un edificio rurale" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

A Ancona

S Savona

C Como

I Imola

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R E T I M E A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EREMITA" EREMITA

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.