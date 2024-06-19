Edificio rurale con un cortile interno

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Edificio rurale con un cortile interno' è 'Baglio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BAGLIO

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Perché la soluzione è Baglio? Un baglio è un edificio rurale che si distingue per la presenza di un cortile interno, circondato da strutture che ospitano attività agricole e abitazioni. Questo tipo di costruzione è caratterizzato da un'architettura tradizionale che integra gli spazi abitativi con le aree di lavoro, creando un ambiente funzionale e protetto. La disposizione delle strutture intorno al cortile favorisce la vita quotidiana e la gestione delle attività agricole, mantenendo un rapporto stretto con la tradizione contadina.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Edificio rurale con un cortile interno". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Edificio rurale con un cortile interno nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Baglio

La definizione "Edificio rurale con un cortile interno" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Edificio rurale con un cortile interno" conferma che la soluzione 'Baglio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Baglio

B Bologna A Ancona G Genova L Livorno I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Edificio rurale con un cortile interno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Baglio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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