La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Quella renale è dolorosa' è 'Colica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COLICA

Curiosità e Significato di Colica

Hai risolto il cruciverba con Colica? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Colica.

Perché la soluzione è Colica? La colica è un dolore intenso e crampiform che si manifesta spesso nell'addome o nelle vie urinarie, come nel caso di calcoli renali. È il modo in cui il nostro corpo segnala un'ostruzione o un'infiammazione, richiedendo attenzione medica. Conoscere questa parola aiuta a capire meglio i sintomi e l'importanza di intervenire tempestivamente per alleviare il disagio.

Come si scrive la soluzione Colica

La definizione "Quella renale è dolorosa" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

O Otranto

L Livorno

I Imola

C Como

A Ancona

