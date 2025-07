Prodotti che difendono le piante dai parassiti nei cruciverba: la soluzione è Pesticidi

Home / Soluzioni Cruciverba / Prodotti che difendono le piante dai parassiti

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Prodotti che difendono le piante dai parassiti' è 'Pesticidi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PESTICIDI

Curiosità e Significato di Pesticidi

La soluzione Pesticidi di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Pesticidi per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Pesticidi? I pesticidi sono sostanze chimiche utilizzate per proteggere le piante da insetti, funghi e altri parassiti che possono danneggiarle o ridurne la resa. Sono strumenti fondamentali nell'agricoltura moderna per garantire raccolti più sani e abbondanti. Tuttavia, il loro uso va sempre bilanciato con attenzione per tutelare l'ambiente e la salute umana.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Prodotti delle piante che si sviluppano dai fioriProdotti del caseificioLe piante più voraciInsetti parassitiPiante dei Paesi caldi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Pesticidi

La definizione "Prodotti che difendono le piante dai parassiti" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

E Empoli

S Savona

T Torino

I Imola

C Como

I Imola

D Domodossola

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C A N E G H A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GANACHE" GANACHE

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.