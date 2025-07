Pezzo strumentale simile al rondò nei cruciverba: la soluzione è Romanza

ROMANZA

Curiosità e Significato di Romanza

Non fermarti alla soluzione! Conosci Romanza più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Romanza.

Perché la soluzione è Romanza? Una romanza è un brano musicale strumentale o vocale di forma semplice e melodica, spesso simile a un rondò per la sua struttura melodica fluida e ripetitiva. Originariamente, il termine indicava anche un racconto romantico o una narrazione poetica. In musica, rappresenta un componimento che esprime dolcezza e sentimento, idealmente facile da ascoltare e ricordare. È un pezzo che conquista per la sua semplicità e bellezza.

Come si scrive la soluzione Romanza

R Roma

O Otranto

M Milano

A Ancona

N Napoli

Z Zara

A Ancona

