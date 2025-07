Permette di tagliare i cibi nei cruciverba: la soluzione è Coltello

Home / Soluzioni Cruciverba / Permette di tagliare i cibi

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Permette di tagliare i cibi' è 'Coltello'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COLTELLO

Curiosità e Significato di Coltello

Approfondisci la parola di 8 lettere Coltello: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Coltello? Un coltello è uno strumento utilizzato in cucina per tagliare, affettare e tritare vari alimenti. Grazie alla sua lama affilata, permette di preparare cibi in modo semplice e preciso, facilitando la cucina quotidiana. È uno degli strumenti più essenziali in ogni casa, rendendo più facile la preparazione dei pasti e migliorando l’esperienza in cucina.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Permette di abbreviare i tempi di cottura dei cibiPermette di mantenere la temperatura costante durante la cottura dei cibiConvoglia i cibi allo stomacoUn muscolo che permette di chinare e ruotare il capoCibi per volatili

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Coltello

Non riesci a risolvere la definizione "Permette di tagliare i cibi"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

O Otranto

L Livorno

T Torino

E Empoli

L Livorno

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S E I R A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RESIA" RESIA

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.