Lo indossa il nuotatore nei cruciverba: la soluzione è Slip

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Lo indossa il nuotatore' è 'Slip'.

SLIP

Curiosità e Significato di Slip

La soluzione Slip di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Slip per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Slip? Slip è un termine che indica un tipo di indumento intimo o costume da bagno molto aderente e semplice, spesso utilizzato dai nuotatori per la sua comodità e riduzione della resistenza in acqua. È una scelta pratica e funzionale per chi pratica sport acquatici, garantendo libertà di movimento e comfort durante le prestazioni. Insomma, il slip è un classico alleato di chi si immerge tra le onde.

Come si scrive la soluzione Slip

Stai cercando la risposta alla definizione "Lo indossa il nuotatore"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

L Livorno

I Imola

P Padova

