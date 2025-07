Legaccio per scarpa nei cruciverba: la soluzione è Stringa

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Legaccio per scarpa' è 'Stringa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STRINGA

Curiosità e Significato di Stringa

Vuoi sapere di più su Stringa? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Stringa.

Perché la soluzione è Stringa? Legaccio per scarpa si riferisce a una stringa o lacci utilizzati per fissare e allacciare le calzature, assicurando che siano ben salde ai piedi. La parola stringa indica proprio questa componente essenziale delle scarpe, fondamentale per adattarle e mantenerle in posizione durante l'uso. In sostanza, rappresenta la soluzione semplice e funzionale per rendere ogni passo comodo e stabile.

Come si scrive la soluzione Stringa

Hai davanti la definizione "Legaccio per scarpa" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

T Torino

R Roma

I Imola

N Napoli

G Genova

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N N D A A E O C N O N N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DONNA CANNONE" DONNA CANNONE

