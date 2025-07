La sigla del Patto Atlantico nei cruciverba: la soluzione è Nato

Home / Soluzioni Cruciverba / La sigla del Patto Atlantico

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'La sigla del Patto Atlantico' è 'Nato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NATO

Curiosità e Significato di Nato

La parola Nato è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Nato.

Perché la soluzione è Nato? NATO, o Patto Atlantico, è un'alleanza militare tra paesi europei e nordamericani creata per garantire la sicurezza collettiva. Fondata nel 1949, promuove la cooperazione tra le nazioni membri per difendersi reciprocamente in caso di attacco. È un simbolo di alleanza e collaborazione tra paesi che condividono valori comuni di pace e libertà.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sigla del Patto AtlanticoIl Patto AtlanticoUn patto sottoscrittoUna sigla sulla radioSigla del Touring

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Nato

Hai davanti la definizione "La sigla del Patto Atlantico" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

N Napoli

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I A E C L A L R S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CASELLARI" CASELLARI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.