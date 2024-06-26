Il Patto Atlantico

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il Patto Atlantico' è 'Nato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NATO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il Patto Atlantico" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il Patto Atlantico". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Nato? La NATO è un'alleanza tra paesi europei e nordamericani nata per garantire la sicurezza collettiva e la difesa reciproca. Fondata nel contesto della Guerra Fredda, promuove la cooperazione tra le nazioni membri e il mantenimento della pace internazionale. Attraverso accordi di mutua assistenza, si impegna a preservare la stabilità e a rispondere alle minacce comuni. È un esempio di collaborazione strategica tra nazioni per la difesa condivisa.

Il Patto Atlantico nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Nato

Quando la definizione "Il Patto Atlantico" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il Patto Atlantico" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Nato:

N Napoli A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il Patto Atlantico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

