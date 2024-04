La Soluzione ♚ Sigla del Patto Atlantico

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Sigla del Patto Atlantico. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : NATO

Curiosità su Sigla del patto atlantico: Vicino oriente che venne istituita con la firma del patto atlantico il 4 aprile 1949. l'articolo cinque del trattato afferma che se si verifica un attacco... La NATO, Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (in inglese North Atlantic Treaty Organization; in francese Organisation du traité de l'Atlantique nord, in sigla OTAN) è un'alleanza militare intergovernativa nel settore della difesa tra 32 Stati membri, di cui 30 europei e due nordamericani, istituita all'indomani della seconda guerra mondiale. Il trattato istitutivo della NATO, il Patto Atlantico, fu firmato a Washington il 4 aprile 1949, ed entrò in vigore il 24 agosto dello stesso anno. La NATO è un sistema di sicurezza collettiva: i suoi Stati membri indipendenti si impegnano a difendersi a vicenda da eventuali attacchi ...

