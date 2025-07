La dicitura finale del libro che riporta i dati di stampa nei cruciverba: la soluzione è Colophon

Home / Soluzioni Cruciverba / La dicitura finale del libro che riporta i dati di stampa

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La dicitura finale del libro che riporta i dati di stampa' è 'Colophon'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COLOPHON

Curiosità e Significato di Colophon

Approfondisci la parola di 8 lettere Colophon: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Colophon? Il colophon è la sezione di un libro che riporta informazioni sulla sua produzione, come i dati di stampa, l’editore, il luogo e l’anno di pubblicazione. Si trova solitamente alla fine del volume ed è utile per conoscere dettagli tecnici e storici dell’opera. In sostanza, è la dedica finale che racconta l’origine del libro e il suo percorso editoriale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La dicitura finale del libro con i dati di stampaRiporta i dati dello stipendioIl foglio che riporta tutti i dati del clienteRiporta il prezzo del libroL aspetto definitivo di un libro prima della stampa

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Colophon

Hai trovato la definizione "La dicitura finale del libro che riporta i dati di stampa" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

O Otranto

L Livorno

O Otranto

P Padova

H Hotel

O Otranto

N Napoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G L I A B B A O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ABBAGLIO" ABBAGLIO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.