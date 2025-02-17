Riporta il prezzo del libro

La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Riporta il prezzo del libro' è 'Controcopertina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONTROCOPERTINA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Riporta il prezzo del libro" corrisponde a una soluzione formata da 15 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Riporta il prezzo del libro". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Controcopertina? La parte finale di un libro, solitamente presente dietro le pagine, spesso mostra informazioni sul costo dell’opera, come il prezzo indicato sulla copertina interna o sulla controcopertina. Questa sezione aiuta i lettori a conoscere quanto devono spendere per acquistare il volume. La controcopertina può contenere anche altri dettagli come il titolo, l’autore o recensioni, ma il suo ruolo principale è quello di fornire indicazioni sul valore commerciale del libro. È un elemento importante nel mercato editoriale.

Quando la definizione "Riporta il prezzo del libro" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Riporta il prezzo del libro" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 15 lettere della soluzione Controcopertina:

C Como O Otranto N Napoli T Torino R Roma O Otranto C Como O Otranto P Padova E Empoli R Roma T Torino I Imola N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Riporta il prezzo del libro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

