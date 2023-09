La dicitura finale del libro con i dati di stampa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La dicitura finale del libro con i dati di stampa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : COLOPHON

Significato/Curiosita : La dicitura finale del libro con i dati di stampa

Emissione, sovraimpressi al centro di ogni francobollo con un timbro a mano quadrato di gomma, con inchiostro nero, con la dicitura in esperanto milita itala okupado... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi colophon (disambigua). questa voce o sezione sugli argomenti filologia e editoria non cita le... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : La dicitura finale del libro con i dati di stampa : dicitura; finale; libro; dati; stampa; Una dicitura da date; La dicitura finale del libro che riporta i dati di stampa; dicitura che indica l assenza di lucro ing; dicitura che indica esperienza o anzianità lat; Lo sprint finale del ciclista; La rima con finale in assonanza; Scontro finale : resa; Come dire senza termine finale lat; Parte finale del pranzo; libro per bambini con figure in 3D; libro sacro degli Ebrei; Personalizza un libro ; Il fumettista italiano autore del libro Dimentica il mio nome; L autore di un libro ; Le matricole fra i soldati ; disk: si usavano per registrare i dati dei PC; Sequele di dati ; Sul bavero dei soldati ; Andati più in alto; Prendono parte alla conferenza stampa ; stampa a due colori sovrapposti; Una lettera a stampa ; stampa guide; Pubblicare stampa re;

Cerca altre Definizioni