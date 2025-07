L aiuto del complice nei cruciverba: la soluzione è Favoreggiamento

La soluzione di 15 lettere per la definizione 'L aiuto del complice' è 'Favoreggiamento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FAVOREGGIAMENTO

Curiosità e Significato di Favoreggiamento

Hai risolto il cruciverba con Favoreggiamento? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 15 lettere più frequenti: Favoreggiamento.

Perché la soluzione è Favoreggiamento? Favoreggiamento indica l'atto di aiutare o sostenere qualcuno nel commettere un reato, offrendo assistenza o complicità. È un termine giuridico che sottolinea il ruolo di chi, anche senza essere direttamente coinvolto nel crimine, facilita o favorisce la sua realizzazione. In sostanza, rappresenta un comportamento di supporto che può avere conseguenze legali importanti per chi lo mette in atto.

Come si scrive la soluzione Favoreggiamento

Stai cercando la risposta alla definizione "L aiuto del complice"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

F Firenze

A Ancona

V Venezia

O Otranto

R Roma

E Empoli

G Genova

G Genova

I Imola

A Ancona

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

O Otranto

