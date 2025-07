Intenzione, proposito nel linguaggio giuridico nei cruciverba: la soluzione è Animus

ANIMUS

Curiosità e Significato di Animus

Perché la soluzione è Animus? In ambito giuridico, animus indica la reale volontà o intenzione di commettere un determinato atto. È il proposito consapevole che guida le azioni di una persona, distinguendola da un semplice comportamento accidentale. Comprendere l'animus è fondamentale per stabilire l'intenzionalità e la responsabilità legale di un soggetto. In sostanza, rappresenta il cuore della volontà che muove le azioni umane nel diritto.

Come si scrive la soluzione Animus

A Ancona

N Napoli

I Imola

M Milano

U Udine

S Savona

