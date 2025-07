Il tubo di lana usato da ginnasti e ballerini nei cruciverba: la soluzione è Scaldamuscoli

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Il tubo di lana usato da ginnasti e ballerini' è 'Scaldamuscoli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCALDAMUSCOLI

Curiosità e Significato di Scaldamuscoli

La soluzione Scaldamuscoli di 13 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Scaldamuscoli per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Scaldamuscoli? Scaldamuscoli è un termine giocoso che combina scalda e muscoli, riferendosi a un tubo di lana usato da ginnasti e ballerini per riscaldare i muscoli prima di allenarsi o esibirsi. È un accessorio pratico e caldo, fondamentale per prevenire infortuni e preparare il corpo all’attività fisica. Insomma, un alleato utile per chi si muove con grazia e agilità.

Come si scrive la soluzione Scaldamuscoli

La definizione "Il tubo di lana usato da ginnasti e ballerini" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

C Como

A Ancona

L Livorno

D Domodossola

A Ancona

M Milano

U Udine

S Savona

C Como

O Otranto

L Livorno

I Imola

