Le impugnature di un cavallo usato dai ginnasti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le impugnature di un cavallo usato dai ginnasti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MANIGLIE

Significato/Curiosita : Le impugnature di un cavallo usato dai ginnasti

Il cavallo con maniglie è un attrezzo usato nella ginnastica artistica. è alto 105 cm da terra ed è dotato di maniglie alte 15 cm (generalmente di metallo)... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

