Il terrore dei pollai nei cruciverba: la soluzione è Faina

Home / Soluzioni Cruciverba / Il terrore dei pollai

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il terrore dei pollai' è 'Faina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FAINA

Curiosità e Significato di Faina

La soluzione Faina di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Faina per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Faina? Faina è un piccolo mammifero carnivoro noto per la sua agilità e astuzia, spesso considerato un fastidio nei pollai perché può attaccare e predare le galline. Il suo nome, evocato nel gioco di parole Il terrore dei pollai, sottolinea come questa creatura possa rappresentare un problema per gli allevatori. Insomma, la faina è il nemico silenzioso degli uccelli da cortile.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sono il terrore dei pollaiCompiono razzie nei pollaiIspirare terroreIl terrore degli spazi apertiIl re dei pollai

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Faina

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il terrore dei pollai", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

F Firenze

A Ancona

I Imola

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O E R G B H E S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BORGHESE" BORGHESE

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.