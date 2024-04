La Soluzione ♚ Compiono razzie nei pollai

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Compiono razzie nei pollai. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : FAINE

Curiosità su Compiono razzie nei pollai: Pennant possono diventare dannose per gli allevatori quando compiono incursioni nei pollai. sono stati segnalati anche casi di predazione ai danni di gatti... La faina (Martes foina Erxleben, 1777) è un mammifero onnivoro della famiglia dei mustelidi.

