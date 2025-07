Fanno razzie nei pollai nei cruciverba: la soluzione è Faine

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Fanno razzie nei pollai' è 'Faine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FAINE

Curiosità e Significato di Faine

Approfondisci la parola di 5 lettere Faine: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Faine? Faine indica le tane sotterranee o nascondigli usati da certi animali, come i topi o i conigli. Il termine deriva dal dialetto e richiama ambienti nascosti e protetti. In modo figurato, può riferirsi a luoghi segreti o rifugi. La frase suggerisce un'azione furtiva o clandestina, proprio come fanno chi si introduce nei pollai per rubare.

Come si scrive la soluzione Faine

Stai cercando la risposta alla definizione "Fanno razzie nei pollai"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

F Firenze

A Ancona

I Imola

N Napoli

E Empoli

