Il monte con i volti di quattro presidenti nei cruciverba: la soluzione è Rushmore

Home / Soluzioni Cruciverba / Il monte con i volti di quattro presidenti

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il monte con i volti di quattro presidenti' è 'Rushmore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RUSHMORE

Curiosità e Significato di Rushmore

Approfondisci la parola di 8 lettere Rushmore: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Rushmore? Rushmore è il nome di una celebre montagna in Sud Dakota, resa famosa dal film di Wes Anderson. La parola richiama anche il Monte Rushmore, dove sono scolpiti i volti di quattro presidenti americani. In senso più ampio, rappresenta un punto di riferimento iconico e imponente, simbolo di grandezza e memoria storica. È diventata un simbolo culturale riconoscibile in tutto il mondo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il monte con le effigi di quattro Presidenti statunitensiCulminano nel monte TricornoIl Ben che è il più alto monte della Gran BretagnaÈ uno degli inchiostri comunemente utilizzati nella stampa a quattro coloriAttrae a Monte Carlo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Rushmore

Hai davanti la definizione "Il monte con i volti di quattro presidenti" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

U Udine

S Savona

H Hotel

M Milano

O Otranto

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E E E P N L P O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PENELOPE" PENELOPE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.