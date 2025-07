Fa parte della flotta nei cruciverba: la soluzione è Nave

Home / Soluzioni Cruciverba / Fa parte della flotta

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Fa parte della flotta' è 'Nave'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NAVE

Curiosità e Significato di Nave

Hai risolto il cruciverba con Nave? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Nave.

Perché la soluzione è Nave? NAVE indica un grande mezzo di trasporto utilizzato per muoversi su acque, spesso impiegato per viaggi lunghi o commerciali. Quando si dice fa parte della flotta, si sottolinea che la nave è uno degli elementi che compongono un insieme di imbarcazioni, come una compagnia marittima o un insieme di navi da guerra. È un termine che richiama l'idea di vasta capacità e movimento sui mari.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fa parte dell impianto d alimentazione di un motoreFa parte del lettoFa parte del BeneluxFa parte della famigliaFa parte dell Indonesia

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Nave

Hai trovato la definizione "Fa parte della flotta" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

N Napoli

A Ancona

V Venezia

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O E T I O R L S P M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "METROPOLIS" METROPOLIS

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.