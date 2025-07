Così vengono chiamati i fan di Renato Zero nei cruciverba: la soluzione è Sorcini

SORCINI

Curiosità e Significato di Sorcini

Perché la soluzione è Sorcini? I Sorcini sono i fedeli e appassionati fan di Renato Zero, il celebre cantante italiano. Il termine nasce come gioco di parole, combinando Zero con sorci, un modo affettuoso per chiamare i suoi seguaci. Sono conosciuti per il forte attaccamento all’artista e per il loro entusiasmo condiviso, rendendo questa parola un simbolo di identità e appartenenza nel mondo dei suoi ammiratori.

Come si scrive la soluzione Sorcini

S Savona

O Otranto

R Roma

C Como

I Imola

N Napoli

I Imola

