La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Colui che punta in alto per la propria carriera' è 'Ambizioso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AMBIZIOSO

Curiosità e Significato di Ambizioso

Non fermarti alla soluzione! Conosci Ambizioso più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Ambizioso.

Perché la soluzione è Ambizioso? Ambizioso indica chi ha grandi desideri di successo e mira a raggiungere obiettivi elevati nella propria carriera o vita personale. È una persona che punta in alto, motivata a migliorarsi e a distinguersi. Essere ambiziosi può spingerti a superare ostacoli e a realizzare sogni importanti, rendendo questa qualità un motore di crescita e sviluppo continuo.

Come si scrive la soluzione Ambizioso

Hai davanti la definizione "Colui che punta in alto per la propria carriera" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

M Milano

B Bologna

I Imola

Z Zara

I Imola

O Otranto

S Savona

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

