Ci va la nave che affonda

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ci va la nave che affonda' è 'Picco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PICCO

Perché la soluzione è Picco? Il termine PICCO si riferisce al punto critico di un’imbarcazione, ovvero la parte più bassa della nave che, se affonda, rappresenta il momento in cui si verifica un pericolo imminente. Questa parola indica il punto in cui la nave comincia a imbarcare acqua in modo tale da mettere a rischio la sua stabilità e la sicurezza dell’equipaggio. Quando la nave raggiunge il PICCO, si può dire che ci va la nave che affonda, segnando il limite tra sicurezza e disastro.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ci va la nave che affonda". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Ci va la nave che affonda nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Picco

La definizione "Ci va la nave che affonda" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ci va la nave che affonda" conferma che la soluzione 'Picco' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Picco

P Padova I Imola C Como C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ci va la nave che affonda" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Picco' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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