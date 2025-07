Un tipo di coltello nei cruciverba: la soluzione è A Serramanico

A SERRAMANICO

Curiosità e Significato di A Serramanico

La parola A Serramanico è una soluzione di 12 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: A Serramanico.

Perché la soluzione è A Serramanico? Un coltello a serramanico è un coltello con un'elsa che si richiude all’interno della lama, proteggendola e rendendolo compatto da portare con sé. Perfetto per chi cerca praticità e sicurezza, si apre facilmente quando serve e si richiude una volta usato. Un accessorio versatile, spesso utilizzato per escursioni, attività all'aperto o come oggetto di collezionismo.

Come si scrive la soluzione A Serramanico

Non riesci a risolvere la definizione "Un tipo di coltello"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

S Savona

E Empoli

R Roma

R Roma

A Ancona

M Milano

A Ancona

N Napoli

I Imola

C Como

O Otranto

