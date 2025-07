Un tessuto per gramaglie nei cruciverba: la soluzione è Crespo

Home / Soluzioni Cruciverba / Un tessuto per gramaglie

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un tessuto per gramaglie' è 'Crespo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CRESPO

Curiosità e Significato di Crespo

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Crespo, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Crespo? Crespo è un termine che indica qualcosa di riccio o arricciato, spesso riferito ai capelli o a tessuti con una texture ondulata. La parola deriva dall'italiano e richiama l'immagine di un materiale o di una capigliatura che si presenta con onde o riccioli naturali. È un modo semplice e immediato per descrivere superfici o capelli con questa caratteristica, rendendola efficace anche in giochi di parole come Un tessuto per gramaglie.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Tessuto con puntini di colore diversoTessuto scozzeseNastro di tessuto usato per rinforzareUn liscio tessuto di cotoneLunga fascia di tessuto con cui cingere il collo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Crespo

Hai davanti la definizione "Un tessuto per gramaglie" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

R Roma

E Empoli

S Savona

P Padova

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A C E I R E D D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DEDICARE" DEDICARE

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.