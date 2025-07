Lo è un ritratto che fa ridere nei cruciverba: la soluzione è Caricaturale

CARICATURALE

Curiosità e Significato di Caricaturale

Non fermarti alla soluzione! Conosci Caricaturale più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Caricaturale.

Perché la soluzione è Caricaturale? Caricaturale si riferisce a qualcosa che presenta caratteristiche esagerate o distorte, spesso con intento umoristico o satirico. È tipico delle caricature, che puntano a mettere in evidenza i tratti più riconoscibili di una persona, spesso divertendo o criticando. Quindi, quando qualcosa è definito caricaturale, significa che ha un aspetto divertente, esagerato e poco realistico, proprio come in un ritratto che fa ridere.

Come si scrive la soluzione Caricaturale

Non riesci a risolvere la definizione "Lo è un ritratto che fa ridere"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

A Ancona

R Roma

I Imola

C Como

A Ancona

T Torino

U Udine

R Roma

A Ancona

L Livorno

E Empoli

