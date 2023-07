Un ritratto che fa ridere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un ritratto che fa ridere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : CARICATURA

Significato/Curiosità : Un ritratto che fa ridere

Una caricatura è un ritratto che, attraverso esagerazioni e deformazioni divertenti, mira a suscitare risate e umorismo. Solitamente rappresenta le caratteristiche distintive di una persona in modo eccessivo e grottesco, accentuando tratti come il naso, gli occhi o la bocca. Le caricature sono spesso utilizzate per scopi satirici o comici, come in giornali, riviste o per intrattenimento. Grazie alle loro rappresentazioni esagerate, le caricature sono in grado di suscitare sorrisi e risate, mettendo in evidenza gli aspetti più peculiari delle persone ritratte.

